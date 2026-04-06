Bayern, dubbio Kane con il Real. Kimmich: "Giocherà anche in sedia a rotelle"

Harry Kane ha trascorso l'intero weekend di Pasqua allenandosi individualmente. L'inglese ha poi partecipato all'ultima sessione di allenamento di questo lunedì con il resto del gruppo, nella rifinitura che precede la sfida di Champions League contro il Real Madrid (in programma domani, martedì, ore 21). Buone notizie dunque per il Bayern Monaco, per l'andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale per club.

Al Bayern Monaco c'è un cauto ottimismo riguardo a una sua possibile presenza da titolare e, come riporta Sky Sport in Germania, la decisione verrà presa a breve. L'allenatore dei bavaresi, Vincent Kompany, si è detto ottimista: "Ho la sensazione che ce la farà", ha detto il belga. Joshua Kimmich, che ha parlato al suo fianco in conferenza stampa, era ancora più sicuro. "Giocherà anche in sedia a rotelle. Mi aspetto che sia in forma e pronto a scendere in campo martedì".

Il direttore sportivo Max Eberl ha invece detto prima della partenza della squadra alla volta di Madrid: "Ha fatto tutto il possibile, ora è con noi e ha partecipato all'ultimo allenamento. Se verrà convocato o meno spetta a Vinnie (Vincent Kompany) decidere. Ma almeno è qui ed è una bella sensazione", ha concluso Eberl.