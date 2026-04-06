Il tifoso "statua" Lumumba al Mondiale? I giocatori del Congo fanno una richiesta ufficiale

Dopo 52 anni la Repubblica Democratica del Congo torna a giocare una Coppa del Mondo, la prossima che si giocherà fra Canada, Messico e Stati Uniti. E chissà che questo storico evento non possa spingere il tifoso più iconico del momento a fare un viaggio non programmato, oltre l'Oceano Atlantico. Stiamo parlando di Michel Kuka Mboladinga, conosciuto come Lumumba Vea.

Durante la recente Coppa d’Africa in Marocco è diventato simbolo dei “Les Léopards” restando immobile per 90 minuti in ogni partita. Un simbolo che va oltre il calcio, abbracciato e omaggiato da ogni tifoseria, anche fra gli avversari del Congo. Anche i giocatori sono consapevoli che averlo con sé sarebbe la cosa migliore da fare, ecco che dunque si sono mobilitati i giocatori della nazionale in prima persona.

Il Congo infatti, attraverso il proprio capitano Chancel Mbemba, ha formalmente chiesto al Presidente della Repubblica Democratica del Congo di garantire la presenza di Lumumba nel torneo. Magari includendolo nella delegazione ufficiale e fornendogli tutto il supporto logistico necessario per il viaggio. Insomma, la figura di Lumumba ispira anche i giocatori, che vogliono esportare il simbolo di libertà che rappresenta anche fuori dal continente africano. Vedremo se dal Governo arriverà una risposta affermativa per avere sugli spalti del Mondiale il tifoso più celebre.