L'Arsenal cerca il riscatto con lo Sporting, Arteta: "Saka e Timber out per infortunio"

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro lo Sporting ha confermato, in conferenza stampa, che Bukayo Saka e Jurrien Timber non saranno disponibili per la gara. Al contempo recuperano tre giocatori chiave come Declan Rice, Gabriel e Leandro Trossard.

Riguardo a Saka e Timber, Arteta ha dichiarato: "Non hanno viaggiato con noi. Non sono ancora pronti. Speriamo che siano pronti per il fine settimana, se tutto va bene. Saka e Rice si sono infortunati dall'amichevole dell'Inghilterra contro il Giappone la scorsa settimana, ed entrambi erano assenti nella sorprendente sconfitta di sabato nei quarti di finale di FA Cup contro il Southampton.

Rice sarà dunque disponibile, così come il difensore Gabriel, uscito dal campo a St Mary's per un infortunio al ginocchio, e Trossard, che non ha preso parte all'ultima trasferta. L'Arsenal deve cercare di evitare la terza sconfitta consecutiva dopo la sconfitta nella finale di Carabao Cup contro il Manchester City e la sorprendente eliminazione per mano del Southampton, squadra di Championship. Martedì sera i Gunners affronteranno lo Sporting, con la gara di ritorno prevista mercoledì prossimo all'Emirates Stadium.