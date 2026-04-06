L'ad dell'Atletico duro: "Provo vergogna per gli audio del VAR contro il Barcellona"

L'Atlético Madrid attacca. Dopo il derby giocato la scorsa settimana contro il Real Madrid, il club si è lamentato dell'arbitraggio sui social media. E in seguito alla partita di sabato contro il Barcellona al Metropolitano, la società ha formalmente richiesto chiarimenti al CTA (Comitato Tecnico Arbitrale) in merito al cartellino rosso mostrato a Gerard Martín da Busquets Ferrer, poi annullato dopo la revisione del VAR.

Ma non finisce qui. Miguel Ángel Gil Marín, amministratore delegato del club biancorosso, ha voluto analizzare quanto accaduto nella partita contro la capolista della Liga.

Queste le sue dure parole: "Quando vediamo le immagini e ascoltiamo l’audio diffusi dalla Federazione, non possiamo fare altro che provare vergogna. È inaccettabile che ci permettano di ascoltare le loro frasi, che sono completamente contrari al corretto funzionamento del VAR, e che non succeda nulla. Gli arbitri hanno lo stesso diritto di commettere errori dei giocatori, degli allenatori e dei dirigenti, ma gli errori in partita sono solo questo: errori. È tutt’altra cosa quando un arbitro in cabina VAR influenza l’arbitro principale mentre sta giudicando un’azione”, ha spiegato il dirigente.

Secondo Gil Marín, “l'arbitro in campo deve essere responsabile delle decisioni, interpretando le intenzioni di ciascun giocatore. Il VAR dovrebbe intervenire solo per correggere errori non interpretabili, non per decidere al posto dell'arbitro principale". Ha inoltre sottolineato che "non è normale che vengano prese decisioni diverse su azioni identiche, che i criteri cambino e che noi non sappiamo cosa aspettarci. Ci è successo nelle ultime due partite. Non ha senso".