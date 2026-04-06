Arbeloa carica il Real: "Il Bernabéu sarà acceso. Contro i grandi diamo sempre il massimo"

Alvaro Arbeloa si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di andata di Champions League contro il Bayern Monaco con il consueto ottimismo che lo caratterizza quando il Real Madrid gioca al Bernabeu. Il tecnico madridista ha risposto alle domande dei giornalisti con fiducia e determinazione, nonostante le pressioni legate alla situazione di classifica in Liga.

"Il Bernabéu sarà un'altra grande notte"

Arbeloa ha inquadrato subito il tono della serata: "Il Real Madrid dà sempre il massimo contro grandi rivali. Il Bayern ci metterà sotto pressione in campo. Il Bernabau vivrà un'altra grande notte di Champions, come quella contro il City. Ne sono certo". Il tecnico ha poi ribadito la mentalità del club: "Quando il Real Madrid perde, lo spogliatoio è come qualsiasi altro. Qui non ci si permette di perdere. L'altro giorno c'erano molti giocatori amareggiati. Ma ho detto loro che non avevamo tempo e che dovevamo concentrarci e mettere il focus sul Bayern. Tutta la nostra energia è sul Bayern".

Mbappé e Bellingham, "benedetti problemi"

Interrogato sulla gestione dei suoi big, Arbeloa non si è sottratto. Su Mbappe: "È chiaro che ha caratteristiche diverse da Brahim e sono felice di avere questo problema. Avere Mbappé qui è una grande notizia. Ho molta fiducia in tutti i giocatori. È una fortuna come allenatore poterli avere tutti". Su Bellingham: "Con Jude in campo siamo una squadra migliore. È un giocatore che ci dà moltissimo, per la sua leadership e le sue qualità personali. Benedetto problema dover trovare spazio a Bellingham".

"Non vedo altri scenari che passare il turno"

Quando i giornalisti gli hanno chiesto se questa eliminatoria rappresenti una sorta di giudizio sul suo progetto, Arbeloa ha tagliato corto, vedendo un solo scenario possibile: "Per vincere una partita di calcio devi fare molte cose bene, non solo una. Bisogna avere quella mentalità collettiva per essere la squadra migliore, con il talento che abbiamo. Il Bernabeu sarà carico". E alla domanda su Mbappe e il suo rapporto con il club, il tecnico ha scelto di rimandare: "Mi piacerebbe che me lo chiedeste quando finisce l'eliminatoria".