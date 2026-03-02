Germania, Nagelsmann: "Fiducia in Woltemade. Goretzka? Buone chance per il Mondiale"

Julian Nagelsmann continua a lavorare sulla costruzione della sua Germania senza farsi guidare dai titoli o dalle gerarchie dei club. Nell’intervista concessa a Kicker, il commissario tecnico ha concentrato l’attenzione su due casi emblematici: Nick Woltemade e Leon Goretzka, simboli di due percorsi molto diversi verso il Mondiale.

Sul giovane attaccante del Newcastle United, Nagelsmann ha scelto toni misurati. Dopo un avvio brillante in Premier League, Woltemade sta attraversando una fase di calo ed è stato anche arretrato di posizione da Eddie Howe. “È un giocatore giovane che ha bisogno di tempo per crescere, come si vede ora a Newcastle”, ha spiegato il ct. “Non mi aspetto che segni 15 gol e poi ci porti a vincere il Mondiale. Sarebbe straordinario. Gli ho detto di stare tranquillo: abbiamo fiducia in lui”.

Diverso il discorso per Goretzka. Nonostante il ridotto impiego con il Bayern Monaco, Nagelsmann lo considera ancora pienamente in corsa per la convocazione: “Allo stato attuale ha buone possibilità di giocare il Mondiale. Stiamo pensando a un ruolo simile a quello avuto nelle qualificazioni”. Il ct ne ha esaltato caratteristiche precise: inserimenti, forza nel gioco aereo e presenza fisica. “Contro l’Irlanda del Nord è stato decisivo: senza di lui non avremmo vinto”.