Borussia, Guirassy non segna più. Ma Kovac: "Succede nella vita un calo realizzativo..."

Presenti alla conferenza stampa di lunedì, alla vigilia della partita di Coppa di Germania (DFB Pokal) contro l’Eintracht Francoforte, l’allenatore del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ha sottolineato l’importanza di Serhou Guirassy per la squadra. Sebbene l'attaccante guineano sia in difficoltà sotto porta nelle ultime settimane: non trova il gol dall'1 ottobre in Champions League, mentre il digiuno in Bundesliga è cominciato poco più di un mese fa.

"Vedo che Serhou Guirassy al momento non segna, ma vedo comunque quanto lavori sodo. Noto che dà tutto in campo. Ha dato il massimo anche contro il Colonia", ha sottolineato Kovac a proposito dell'ultima uscita vincente per 1-0 in campionato. "Partecipa alle azioni che portano ai gol. E a volte succede nella vita di un attaccante che non segna pur facendo normalmente gol".

Aggiungendo: "Ma l’ho detto e ridetto, e lo confermo: è molto, molto importante per noi. È il leader del nostro attacco, quindi è lui che dà inizio a tutto davanti, sia con il pallone che senza. Per questo lo sostengo. Certo, è possibile che Serhou attraversi un periodo di calo realizzativo in un dato momento, ma ho ancora un po’ di tempo per pensare alla partita di domani o alle prossime gare. Ma è e rimane una persona molto, molto importante per me, per noi".