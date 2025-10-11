Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Guinea, Guirassy "fisicamente molto provato": torna subito a Dortmund. Rischia il Bayern?

Guinea, Guirassy "fisicamente molto provato": torna subito a Dortmund. Rischia il Bayern?TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

Serhou Guirassy ha lasciato la Guinea acciaccato. L'attaccante del Borussia Dortmund potrebbe, nel peggiore dei casi, perderai il 'Der Klassiker' contro il Bayern Monaco per via di un affaticamento: ha lasciato il ritiro della Nazionale "con il permesso dello staff tecnico" ed è tornato in Germania, "fisicamente molto provato" e ha partecipato al ritiro "solo per amore della Guinea e per rispetto nei confronti dello staff tecnico", stando al comunicato ufficiale rilasciato.

Nel successo per 2-1 contro il Mozambico è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti e salterà anche la partita di qualificazione ai Mondiali contro il Botswana, in programma martedì. Al momento è totalmente incerto lo stato di forma di Guirassy in vista della sfida di cartello di sabato prossimo (18 ottobre alle 18:30). E non è il primo guaio fisico per Guirassy.

Il bomber del BVB aveva già alzato bandiera bianca e rinunciare all’ultimo alla gara vinta contro il Magonza, ma poi è tornato titolare sia in Champions League contro l’Athletic Bilbao sia in Bundesliga contro il Lipsia. La presenza dell'attaccante nel big match contro il Bayern Monaco però è vitale, anche perché finora in stagione ha siglato 6 gol e 3 assist in 8 presenze ufficiali (tra tutte le competizioni). E poi perché in ottica classifica di Bundesliga servirebbe una vittoria ai gialloneri per scongiurare la fuga del Bayern di Kompany in vetta.

Articoli correlati
Borussia Dortmund, Guirassy avrebbe una clausola pro-Barcellona: 'basterebbero' 65... Borussia Dortmund, Guirassy avrebbe una clausola pro-Barcellona: 'basterebbero' 65 milioni
Borussia Dortmund, Guirassy ok nell'ultima seduta. Problema alla coscia superato Borussia Dortmund, Guirassy ok nell'ultima seduta. Problema alla coscia superato
Il ds del Borussia Dortmund: "Guirassy di livello mondiale. Mai stato vicino all'addio"... Il ds del Borussia Dortmund: "Guirassy di livello mondiale. Mai stato vicino all'addio"
Altre notizie Calcio estero
Preso al Forest, Ross Wilson nuovo ds del Newcastle: "Qui ambizione e volontà, con... UfficialePreso al Forest, Ross Wilson nuovo ds del Newcastle: "Qui ambizione e volontà, con fiducia"
La Francia perde un altro tassello: problema alla coscia per Konaté, torna al Liverpool... La Francia perde un altro tassello: problema alla coscia per Konaté, torna al Liverpool
Guinea, Guirassy "fisicamente molto provato": torna subito a Dortmund. Rischia il... Guinea, Guirassy "fisicamente molto provato": torna subito a Dortmund. Rischia il Bayern?
Jordi Alba si ritira e confida: "Ho deciso dopo aver firmato il rinnovo con l'Inter... Jordi Alba si ritira e confida: "Ho deciso dopo aver firmato il rinnovo con l'Inter Miami"
Francia, Thauvin 6 anni dopo con gol in rovesciata in un minuto: "L'ho sempre sognato"... Francia, Thauvin 6 anni dopo con gol in rovesciata in un minuto: "L'ho sempre sognato"
Francia, niente da fare: infortunio alla caviglia per Mbappé, deve rientrare a Madrid... Francia, niente da fare: infortunio alla caviglia per Mbappé, deve rientrare a Madrid
Lautaro assist, Nico Paz titolare. David opaco, Estupinan ko: risultati amichevoli... Lautaro assist, Nico Paz titolare. David opaco, Estupinan ko: risultati amichevoli sudamericane
Germania, Goretzka: "Migliorato gli aspetti che ci erano mancati durante le ultime... Germania, Goretzka: "Migliorato gli aspetti che ci erano mancati durante le ultime gare"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
2 L'Atalanta non ha voluto ceduto Palestra, ma può essere la prossima grande plusvalenza
3 Daniel Maldini, non convocato da Gattuso. E finito dietro nelle gerarchie di Juric
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 agosto
5 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Estonia-Italia, i convocati di Gattuso: quattro tagli, out due calciatori della Fiorentina
Immagine top news n.1 Estonia-Italia, le probabili formazioni: Kean-Retegui e non solo, sarà 4-4-2 offensivo
Immagine top news n.2 Oggi l'Italia ha l'ultima opportunità per chiudere al 1° posto. Ma non dipende da noi
Immagine top news n.3 Milan, si cerca un sostituto di Maignan: resiste la pista Suzuki, piace il tedesco Atubolu
Immagine top news n.4 Trezeguet, Vieira, Capello, Bebeto e Nela: gli interventi più interessanti dal Festival dello Sport
Immagine top news n.5 Henn risponde a Gattuso, Estonia-Italia è tutt'altro che scritta: voci e probabili formazioni
Immagine top news n.6 Viaggio nel monte ingaggi della Serie A 2025/2026. Tutti gli stipendi delle 20 squadre
Immagine top news n.7 Italia, Gattuso: "Orgoglioso di questo gruppo. Pensiamo all'Estonia e non alla Norvegia"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.2 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.4 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sosa avvisa il Napoli: "Già troppi infortuni, con Conte è dura. Per alcuni meglio la Nazionale"
Immagine news Serie A n.2 Mancini torna a parlare: "Spero ancora di tornare ct. Futuro? Sto valutando"
Immagine news Serie A n.3 Pjanic: "La Roma non è lì in alto per caso. Ma ora bisogna mantenere questo ritmo"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, pronto il rinnovo "a vita" per Rrahmani: cifre e dettagli dell'accordo col difensore
Immagine news Serie A n.5 Inzaghi: "La mia Champions è a Palermo. Non vince chi spende ma chi corre e ha un’anima"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, retroscena Openda: il riscatto è (quasi) obbligatorio, in estate serviranno 42 mln
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, le medie voto alla sosta di ottobre: Popov a sorpresa. I nuovi stentano
Immagine news Serie B n.2 Cesena, le medie voto alla sosta di ottobre: Berti al top. Shpendi che succede?
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, le medie voto alla sosta di ottobre: la vecchia guardia regge. D’Alessandro no
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, le medie voto alla sosta di ottobre: i senatori volano, gli ultimi arrivati meno
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Candellone: "Obiettivo salvezza, daremo il massimo per vincere il derby"
Immagine news Serie B n.6 Bari, le medie voto alla sosta di ottobre: mercato estivo croce e delizia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, Valietti: "Con mister Rossi ci troviamo bene. Col Crotone sfruttare le occasioni"
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, Cudini: "Catania squadra fisica, veloce e resistente. Sarà una sfida difficile"
Immagine news Serie C n.3 A. Cerignola, Maiuri: "Fare tesoro della gara col Cosenza e ripartire con il giusto atteggiamento"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 9ª giornata: dieci le gare in programma. Occhi puntati su Vicenza e Crotone
Immagine news Serie C n.5 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.6 Lumezzane, Gaetano Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: Piemonte guida l'attacco biancoceleste, Bahr dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, il programma della 2ª: in campo Lazio, Juve e il big match Fiorentina-Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, visita inattesa al Tre Fontane. Il ds Massara incontra la squadra femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Immagine news Calcio femminile n.5 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.6 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?