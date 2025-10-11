Guinea, Guirassy "fisicamente molto provato": torna subito a Dortmund. Rischia il Bayern?

Serhou Guirassy ha lasciato la Guinea acciaccato. L'attaccante del Borussia Dortmund potrebbe, nel peggiore dei casi, perderai il 'Der Klassiker' contro il Bayern Monaco per via di un affaticamento: ha lasciato il ritiro della Nazionale "con il permesso dello staff tecnico" ed è tornato in Germania, "fisicamente molto provato" e ha partecipato al ritiro "solo per amore della Guinea e per rispetto nei confronti dello staff tecnico", stando al comunicato ufficiale rilasciato.

Nel successo per 2-1 contro il Mozambico è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti e salterà anche la partita di qualificazione ai Mondiali contro il Botswana, in programma martedì. Al momento è totalmente incerto lo stato di forma di Guirassy in vista della sfida di cartello di sabato prossimo (18 ottobre alle 18:30). E non è il primo guaio fisico per Guirassy.

Il bomber del BVB aveva già alzato bandiera bianca e rinunciare all’ultimo alla gara vinta contro il Magonza, ma poi è tornato titolare sia in Champions League contro l’Athletic Bilbao sia in Bundesliga contro il Lipsia. La presenza dell'attaccante nel big match contro il Bayern Monaco però è vitale, anche perché finora in stagione ha siglato 6 gol e 3 assist in 8 presenze ufficiali (tra tutte le competizioni). E poi perché in ottica classifica di Bundesliga servirebbe una vittoria ai gialloneri per scongiurare la fuga del Bayern di Kompany in vetta.