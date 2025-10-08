Borussia Dortmund, Guirassy avrebbe una clausola pro-Barcellona: 'basterebbero' 65 milioni

In questi giorni si è parlato molto della ricerca di un nuovo centravanti da parte del Barça, specie considerando il contratto in scadenza di Robert Lewandowski. Intervistato dal programma 'Tot Costa' di Catalunya Ràdio, Deco, il direttore sportivo blaugrana, ha raffreddato le aspettative: "Non parleremo di rinnovi a ottobre. Andiamo avanti passo dopo passo. Lewandowski uno dei migliori attaccanti degli ultimi anni, di altissimo livello. Ci ha aiutato molto, ha segnato più di 40 gol, ma lo analizzeremo. Ora è il momento di parlare di recuperare i giocatori infortunati".

Ha poi aggiunto: "Non dobbiamo ossessionarci con la ricerca di un '9', potremmo anche sbagliare. Forse si può giocare anche senza un '9'. Non è il momento di parlare di acquisti. Ferran può giocare da '9'".

Ma uno dei nomi che viene più spesso associato ai blaugrana è Serhou Guirassy del Borussia Dortmund: secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, Guirassy avrebbe una clausola speciale nel suo contratto con il club tedesco che gli permetterebbe di partire a un prezzo più accessibile se club come il Barcellona o il Real Madrid bussassero alla sua porta. Il valore di mercato di Guirassy si aggira sui 100 milioni di euro, una cifra che renderebbe complicato un suo eventuale acquisto. Tuttavia, questa clausola abbasserebbe il suo prezzo di uscita a 65 milioni di euro, aprendo di fatto le porte del club catalano (o del Real Madrid) a un trasferimento in futuro.