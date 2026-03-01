Bundesliga, colpo esterno del Lipsia: Cardoso e Diomande piegano l'Amburgo
Colpo esterno per il Lipsia che si è imposto oggi per 2-1 in casa dell’Amburgo. A firmar era vittoria esterna le reti di Cardoso e Diomande, mentre ai padroni di casa non è bastato l’iniziale gol del vantaggio firmato da Vieira. Con questo risultato il Lipsia consolida il suo quinto posto, mentre l’Amburgo resta nella seconda metà della classifica.
Il programma della 24^ giornata di Bundesliga
Venerdì 27 febbraio
Augusta - Colonia 2-0
Sabato 28 febbraio
Werder Brema - Heidenheim 2-0
Hoffenheim - St.Pauli 0-1
Bayer Leverkusen - Magonza 1-1
Borussia Monchengladbach - Union Berlino 1-0
Borussia Dortmund - Bayern Monaco 2-3
Domenica 1 marzo
Stoccarda - Wolfsburg 4-0
Eintracht Francoforte - Friburgo 2-0
Amburgo - Lipsia 1-2
La classifica di Bundesliga
1. Bayern Monaco 63 (24 partite giocate)
2. Borussia Dortmund 52 (24)
3. Hoffenheim 46 (24)
4. Stoccarda 46 (24)
5. RB Lipsia 44 (24)
6. Bayer Leverkusen 40 (23)
7. Friburgo 33 (23)
8. Eintracht Francoforte 31 (23)
9. Augusta 31 (24)
10. Union Berlino 28 (24)
11. Amburgo 26 (23)
12. Borussia Monchengladbach 25 (24)
13. Colonia 24 (24)
14. Magonza 23 (24)
15. St. Pauli 23 (24)
16. Werder Brema 22 (24)
17. Wolfsburg 20 (24)
18. Heidenheim 14 (24)