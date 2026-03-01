Bundesliga, tutto facile per l'Eintracht: Chaibi e Bahoya piegano il Friburgo
Vittoria per 2-0 per l’Eintracht Francoforte che oggi ha superato il Friburgo. A decidere il match due gol realizzati entrambi nella ripresa da Chaibi e Bahoya. Con questo risultato il Francoforte sorpassa in classifica proprio il Friburgo, portandosi a quota 34 punti contro i 33 degli avversari.
Il programma della 24^ giornata di Bundesliga
Venerdì 27 febbraio
Augusta - Colonia 2-0
Sabato 28 febbraio
Werder Brema - Heidenheim 2-0
Hoffenheim - St.Pauli 0-1
Bayer Leverkusen - Magonza 1-1
Borussia Monchengladbach - Union Berlino 1-0
Borussia Dortmund - Bayern Monaco 2-3
Domenica 1 marzo
Stoccarda - Wolfsburg 4-0
Eintracht Francoforte - Friburgo 2-0
Amburgo - Lipsia
La classifica di Bundesliga
1. Bayern Monaco 63 (24 partite giocate)
2. Borussia Dortmund 52 (24)
3. Hoffenheim 46 (24)
4. Stoccarda 46 (24)
5. RB Lipsia 41 (23)
6. Bayer Leverkusen 40 (23)
7. Friburgo 33 (23)
8. Eintracht Francoforte 31 (23)
9. Augusta 31 (24)
10. Union Berlino 28 (24)
11. Amburgo 26 (22)
12. Borussia Monchengladbach 25 (24)
13. Colonia 24 (24)
14. Magonza 23 (24)
15. St. Pauli 23 (24)
16. Werder Brema 22 (24)
17. Wolfsburg 20 (24)
18. Heidenheim 14 (24)
*una gara in più
**una partita in meno