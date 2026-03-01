Liverpool, inizia la ricerca del dopo Salah: due talenti di Bundesliga nel mirino

I rumor sull’addio di Mohamed Salah al Liverpool nella prossima finestra estiva hanno già messo in moto i piani dei Reds per trovare un sostituto all’altezza dell’egiziano. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, la dirigenza di Anfield avrebbe messo gli occhi su due talenti che al momento militano in Bundesliga: si tratta di Yan Diomande e Michael Olise.

Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il Liverpool starebbe valutando un’operazione ambiziosa che potrebbe rivoluzionare la rosa: l’obiettivo sarebbe acquistare entrambi gli esterni nel mercato estivo, con un investimento complessivo che si aggirerebbe attorno ai 200 milioni di euro.

Diomande si sta mettendo in mostra in Germania come giovane promettente, capace di offrire velocità e imprevedibilità sulle fasce, mentre Olise, più esperto, garantirebbe qualità tecnica e capacità di incidere anche in fase realizzativa. L’eventuale doppio acquisto rappresenterebbe un chiaro segnale della volontà del Liverpool di prepararsi a un futuro senza Salah, cercando di mantenere alto il livello offensivo della squadra.