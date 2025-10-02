Conference League, i risultati al 45' delle gare delle 21: gol di Karlsson, ma l'Aberdeen non vince
Sono appena terminati i primi tempi delle partite di Conference League cominciate alle 21. Di seguito risultati e marcatori.
Fiorentina-Sigma Olomuc 1-0 - 27' Piccoli (F)
Aberdeen-Shakhtar 1-1 - 8' Karlsson (A); 39' Nazaryna (S)
AEK Larnaca-AZ Alkmaar 1-0 - 25' Rubio (AL)
Celje-AEK Atene 1-1 - 7' Kutesa (A); 34' Kovacevic (C)
Legia-Samsunspor 0-1 - 10' Musaba (S)
Rakow-Universitatea Craiova 0-0
Shelbourne-Hacken 0-0
Slovan Bratislava-Strasburgo 0-2 - 26' aut. Yirajang (ST); 41' Ouattara (ST)
Sparta Praga-Shamrock Rovers 2-0 - 33' Sadilek (SP); 45' Suchomel (SP)
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese