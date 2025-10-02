L'Al Ittihad ha scelto l'erede di Blanc: niente Spalletti, ora Conceiçao è a un passo

L'Al-Ittihad va a caccia dell'erede di Laurent Blanc, esonerato lo scorso 28 settembre, e le ambizioni del club saudita continuano a puntare in alto, verso profili di spicco del panorama calcistico mondiale. Dopo aver sondato nomi importanti come Santiago Solari, Roger Schmidt, Mark van Bommel e l'ex commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti, il club sembra aver trovato il suo uomo in Portogallo.

Secondo indiscrezioni raccolte da Foot Mercato, infatti, Sergio Conceiçao sarebbe ora a un passo dall'accettare l'offerta proveniente da Jeddah. Il cinquantenne allenatore lusitano, ex stella della Lazio, è libero da vincoli contrattuali da quando ha lasciato la panchina del Milan la scorsa stagione, dopo un campionato terminato fuori dalle competizioni europee.

L'ex tecnico del Porto, con un palmarès invidiabile a livello nazionale, rappresenta il profilo di carisma e mentalità vincente che l'attuale terza forza della Saudi Pro League sta cercando. L'obiettivo è chiaro: rilanciare immediatamente la squadra per competere ai vertici del campionato. La trattativa sembrerebbe in fase avanzata e l'annuncio ufficiale di Conceiçao come nuovo allenatore dell'Al-Ittihad potrebbe arrivare a stretto giro di posta.