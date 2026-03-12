Real, che ne sarà di Camavinga? Il francese è il giocatore meno intoccabile a centrocampo
Dopo la sorprendente vittoria per 3-0 contro il Manchester City, il Real Madrid fa un passo quasi decisivo verso i quarti di finale di Champions League. Non tutti hanno però festeggiato allo stesso modo: il centrocampista Eduardo Camavinga, infatti, non può essere contento dopo essere finito indietro nelle gerarchie di Arbeloa.
Camavinga è stato nuovamente relegato in panchina contro il City, entrando solo nella ripresa. A complicare la situazione, come riportato da Marca, c'è una notizia: il giocatore è ora considerato trasferibile dalla dirigenza. Il contratto del francese classe 2002 scade nel 2029 e il Real Madrid ascolterà offerte a partire da 50 milioni di euro, una cifra superiore ai 30 milioni investiti per acquistarlo dal Rennes nel 2021. Nonostante alcune prestazioni importanti, anche nella posizione adattata di terzino sinistro, Camavinga non è mai riuscito a colmare il vuoto lasciato da giocatori come Toni Kroos o Luka Modric, rimanendo al di sotto delle attese.
Diversi club di Premier League sono già sulle tracce del centrocampista francese, che dovrà dimostrare di poter finalmente fare il salto di qualità.