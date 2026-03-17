Manchester United a caccia dell'erede di Casemiro: pronti 50 milioni per Camavinga

Il Manchester United guarda in casa Real Madrid per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Caughtoffside, i Red Devils avrebbero messo nel mirino Eduardo Camavinga, centrocampista francese classe 2002, già protagonista in Liga ma non sempre titolare fisso con i Blancos.

Il 23enne ha mostrato qualità importanti dal suo arrivo in Spagna, distinguendosi per duttilità e capacità di adattarsi a più ruoli in mezzo al campo. Tuttavia, la forte concorrenza nella rosa del Real Madrid gli ha impedito di trovare continuità assoluta dal primo minuto. Una situazione che potrebbe aprire spiragli in vista dell’estate, anche se servirà un’offerta “fuori scala” per convincere il club spagnolo a privarsene.

Il Manchester United, dal canto suo, sembra pronto a fare sul serio. Il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto oltre 50 milioni di euro per assicurarsi il nazionale francese e avrebbe intenzione di intensificare i contatti al termine della stagione. L’obiettivo è chiaro: individuare il sostituto di Casemiro, destinato a lasciare Old Trafford nei prossimi mesi.

Molto dipenderà anche dalle ambizioni europee dello United: la corsa alla qualificazione in Champions League potrebbe rendere la destinazione ancora più appetibile. Dal canto suo, Camavinga ha bisogno di continuità per crescere ulteriormente, e Manchester potrebbe offrirgli il palcoscenico ideale per compiere il definitivo salto di qualità.