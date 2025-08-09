Ufficiale Lo Strasburgo pesca dalla Danimarca: ufficiale il 19enne Hogsberg, colpo da 15 milioni

Lo Strasburgo accoglierà un nuovo rinforzo. Il club alsaziano infatti ha annunciato ufficialmente l'arrivo del 19enne Lucas Hogsberg (19 anni): definitivo dunque l'accordo con il Nordsjaelland, club danese, per la cessione del difensore centrale classe 2006. Il trasferimento verrà concluso per una cifra attorno ai 15 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Il danese, ovviamente, ha già sostenuto le visite mediche e firmato un contratto quinquennale con lo Strasburgo, per un accordo che avrà validità fino all'estate del 2030. Un altro rinforzo per Liam Rosenior, tecnico in capo, che cercherà di migliorare la classifica di Ligue 1 della passata stagione che l'ha visto terminare nell'ultimo slot utile della zona Europa. Al settimo posto.

Comunicato ufficiale

"Il difensore centrale danese di 19 anni ha firmato con il Racing fino al 2030, proveniente dal FC Nordsjaelland.

Lucas Hogsberg gioca sin dall’età di tre anni nel club in cui è cresciuto, il FC Nordsjælland, con cui ha disputato la sua prima partita da professionista a soli 16 anni e ha giocato la scorsa stagione in Superliga. Il difensore centrale ha già collezionato due presenze con la nazionale danese ed è tra i 100 candidati al premio Golden Boy 2025, che riconosce i migliori giovani talenti del calcio europeo. Lucas Høgsberg si è legato al Racing con un contratto di cinque anni".