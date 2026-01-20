Perisic all'Inter? PSV, Schouten: "In molti se ne vanno, ma noi continuiamo a vincere"

L'Inter ha bisogno di un esterno destro e, dopo che è sfumata la possibilità di riportare in Italia Joao Cancelo, la società si è concentrata su Ivan Perisic. Quello del croato sarebbe un ritorno assolutamente gradito dal tecnico e dalla dirigenza, che sanno di poter contare su di lui sia in fase offensiva che in quella difensiva. La sua peculiarità inoltre è quella di saper calciare con entrambi i piedi.

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo sul Fortuna Sittard, il suo compagno al PSV Jerdy Schouten ha parlato così dell'eventualità che l'esterno possa partire: "Si vedono molti giocatori che se ne vanno, ma noi continuiamo a vincere. Certo, preferiremmo avere tutti con noi, ma se uno se ne va, non mi farei prendere dal panico".

Perisic vanta in carriera 254 presenze e 55 gol con l'Inter, 89 gettoni e 35 reti con il Club Brugge, 88 apparizioni e 21 centri con il Wolfsburg, 64 partite e 12 gol con il Borussia Dortmund, 60 gare e 21 reti con il PSV, 50 incontri e un centro con il Tottenham, 35 sfide e 8 gol con il Bayern Monaco, 20 match e 8 reti con il Roeselare e 12 presenze e un centro con l'Hajduk Spalato. Inoltre è sceso in campo 150 volte con la Croazia, segnando 38 gol.