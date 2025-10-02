Conference League, i risultati delle 21: Shakhtar corsaro, AZ ko a Larnaca (gol di Rohden)

Sono appena terminate le partite di Conference League cominciate alle 21. Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.

Fiorentina-Sigma Olomuc 1-0 - 27' Piccoli (F); 95' Ndour (F)

Aberdeen-Shakhtar 2-3 - 8' Karlsson (A); 39' Nazaryna (S); 54' Lucas Ferreira (S); 60' Henrique (S); 69' Devlin (A)

AEK Larnaca-AZ Alkmaar 4-0 - 25' Rubio (AL); 54' Bajic (AL); 73' Ivanovic (AL); 83' Rohden (AL)

Celje-AEK Atene 3-1 - 7' Kutesa (A); 34', 55', 80' Kovacevic (C)

Legia-Samsunspor 0-1 - 10' Musaba (S)

Rakow-Universitatea Craiova 2-0 - 47' Pienko (R); 80' Repka (R)

Shelbourne-Hacken 0-0

Slovan Bratislava-Strasburgo 1-2 - 26' aut. Yirajang (ST); 41' Ouattara (ST); 64' Ibrahim (SL)

Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-1 - 33' Sadilek (SP); 45' Suchomel (SP); 50' Sorensen (SP); 82' Mandroiu (SH); 90' Haraslin (SP)

I RISULTATI DELLE 18:45

Dinamo Kiev-Crystal Palace 0-2 - 31' Munoz (C); 58' Nketiah (C)

Jagiellonia-Hamrun 1-0 - 57' Imaz (J)

KuPS-Drita 1-1 - 74' Parzyszek (K); 80' Dabiqaj (D)

Lausanne-Breidablik 3-0 - 7' Lekoueiry (L); 11' Bair (L), 33' Diakité (L)

Lech-SK Rapid 4-1 - 13' Palma (L); 21' Ishak (L); 45'+2' Ismaheel (L); 64' Radulovic (R); 77' Benftsson (L)

Noah-Rijeka 1-0 - 6' Mulahusejnovic (N)

Omonia-Mainz 0-1 - 75' Amiri (M)

Rayo Vallecano-Shkendija 2-0 - 28' Lopez (R); 32' Perez (R)

Zrinjski-Lincolm 5-0 - 12' Bilbija (Z); 22' Dujmovic (Z); 40' Jakovlijevic (Z); 69' Damascan (Z); 85' Mikic (Z)

CLASSIFICA

1. Zrinjski 3 (+5)

2. AEK Larnaca 3 (+4)

3. Sparta Praga 3 (+3)

4. Lech 3 (+3)

5. Lausanne 3 (+3)

6. Celje 3 (+2)

7. Crystal Palace 3 (+2)

8. Vallecano 3 (+2)

9. Fiorentina 3 (+2)

10. Rakow 3 (+2)

11. Shakhtar 3 (+1)

12. Strasburgo 3 (+1)

13. Magonza 3 (+1)

14. Samsunspor 3 (+1)

15. Jagiellonia 3 (+1)

16. Noah 3 (+1)

17. Drita 1 (0)

18. KuPS 1 (0)

19. Hacken 1 (0)

20. Shelbourne 1 (0)

21. Aberdeen 0 (-1)

22. Slovan Bratislava 0 (-1)

23. Rijeka 0 (-1)

24. Omonia 0 (-1)

25. Legia 0 (-1)

26. Hamrun 0 (-1)

27. AEK 0 (-2)

28. Sigma Olomouc 0 (-2)

29. Dyn. Kyiv 0 (-2)

30. Shkendija 0 (-2)

31. Univ. Craiova 0 (-2)

32. SK Rapid 0 (-3)

33. Shamrock Rovers 0 (-3)

34. Breidablik 0 (-3)

35. Alkmaar 0 (-4)

36. Lincoln 0 (-5)