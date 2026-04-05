Il Benfica replica a Farioli e al Porto sulle polemiche arbitrali: "Zona verde? No, zona blu"

La tensione nel campionato portoghese continua a salire, e il Benfica sceglie ancora una volta i social per far sentire la propria voce. Il club di Lisbona ha pubblicato un nuovo video su X per denunciare un episodio controverso avvenuto durante la sfida tra Porto e Famalicão, terminata 2-2. Francesco Farioli si era lamentato per l'arbitraggio, parlando di "zona verde", con chiaro riferimento ai favori per lo Sporting.

Nel filmato si vede il difensore Zaidu entrare in contatto con Gustavo Sá, che resta a terra lamentando un colpo al volto. I giocatori del Famalicão hanno protestato chiedendo un calcio di rigore, ma l’arbitro ha lasciato proseguire. Il Benfica ha accompagnato il post con un messaggio sintetico ma eloquente: “Zona blu”.

Non si tratta di un caso isolato. Già dopo la partita tra Sporting e Famalicão, i lusitani avevano condiviso altre immagini di episodi dubbi, commentando con un duro “Non c’è più vergogna”. Una linea comunicativa chiara, che punta a mettere sotto pressione il sistema arbitrale e a evidenziare presunti favoritismi.

Il clima tra le tre big – Benfica, Porto e Sporting – è sempre più acceso, con la lotta al titolo che si gioca anche fuori dal campo. In una fase così delicata della stagione, ogni decisione diventa oggetto di discussione.