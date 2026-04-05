Real Madrid, il rinnovo di Vinicius è in stand-by: 5 big di Premier sulle tracce del brasiliano

Il Real Madrid sta iniziando a delineare con attenzione la propria strategia in vista della prossima sessione estiva di mercato. L’idea è quella di intervenire in maniera significativa, soprattutto per rinforzare il reparto difensivo. Tuttavia, uno dei dossier più delicati riguarda la situazione di Vinícius Júnior, attaccante classe 2000 e figura centrale nel progetto tecnico del club.

La priorità della dirigenza guidata da Florentino Perez resta il rinnovo del contratto del brasiliano, attualmente in scadenza nel 2027. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, però, il club non è disposto a prolungare a qualsiasi condizione. In caso di mancato accordo, Vinícius potrebbe essere considerato cedibile già nella prossima estate. Una posizione che ha immediatamente attirato l’attenzione della Premier League: diversi intermediari avrebbero già informato cinque big inglesi - Arsenal, Manchester United, Liverpool, Manchester City e Chelsea - sulla possibile disponibilità del giocatore.

Nonostante l’interesse crescente, al momento non ci sarebbero segnali di rottura definitiva. Il brasiliano, infatti, non starebbe spingendo per lasciare Madrid e continua a mantenere aperte diverse opzioni. Sullo sfondo resta anche l’interesse proveniente dall’Arabia Saudita, pronta a mettere sul piatto offerte molto importanti. La situazione resta quindi in evoluzione, con il futuro di Vinícius che dipenderà soprattutto dall’esito delle trattative per il rinnovo.