USA e Mondiali, Pochettino: "A volte la gente non comprende il calcio. Progressi dopo un anno"

"Se potessi realizzare una sola cosa in più in carriera, quale sarebbe? Parlando della Premier League, e visto che siamo a Londra… vincere la Premier League e la Champions League". Non si nasconde Mauricio Pochettino nell'intervista rilasciata alla BBC, nella quale ha ricordato attimi d'oro vissuti sulla panchina degli Spurs nei 4 anni e mezzo di permanenza: "Ci siamo andati molto vicino con il Tottenham. Voglio riuscirci. Sono ancora giovane, ho energia, esperienza e motivazione per provarci in futuro".

A 53 anni adesso il tecnico argentino riveste il ruolo di commissario tecnico degli Stati Uniti, dopo aver lavorato a capo di PSG e Chelsea tra le altre. E quest'estate per Poch sarà il suo primo Mondiale da allenatore: "Sarà incredibile. Gli Stati Uniti sono un paese straordinario, con persone e tifosi fantastici. Invito tutti a visitare l’America e a condividere l’entusiasmo. È un’enorme opportunità per gli USA di mostrare come funziona il calcio, o soccer…".

E su quale spinta ricavi dal possibilità di potersi giocare il sogno di sollevare in cielo la Coppa del Mondo: "La motivazione è enorme. A volte senti che le persone non comprendono la cultura del calcio… del soccer. A volte devi vivere con persone che possono aiutarti. Ci sono allenatori che dicono che bisogna capire la cultura dei giocatori americani. Io dico: 'No, la cosa più importante è la cultura del soccer'", ha sottolineato Pochettino. "Devono saperlo, e noi dobbiamo tradurre questo ai giocatori americani".

"Dopo un anno stiamo facendo grandi progressi, costruendo con persone che stanno iniziando a capire che la lingua del soccer è una sola, non importa se sei americano, brasiliano, inglese… c’è una sola lingua del calcio", la lezione del CT degli USA. "Siamo entusiasti di costruire una squadra competitiva, pronta a vincere nel nostro paese e a ottenere risultati", la chiosa.