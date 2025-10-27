Metz, grande spavento per Pape Sy: commozione cerebrale ma esami "rassicuranti"

Esordio amaro in Ligue 1 per Pape Sy. Il portiere del Metz, 28 anni, ha subito una commozione cerebrale al 77' minuto dopo un violento scontro alla tempia con l’attaccante del Lilla, Osame Sahraoui, durante la pesante sconfitta dei Grenats per 6-1 maturata ieri.

Nonostante un errore di posizionamento sul secondo gol dei padroni di casa, Sy si era riscattato con alcuni interventi decisivi prima di essere costretto a lasciare il campo, completamente stordito. È stato portato via in barella tra gli applausi del pubblico del Pierre-Mauroy, in segno di solidarietà, e sostituito da Jonathan Fisher, che ha poi incassato due ulteriori reti nel finale. Il Metz ha fornito aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni del suo portiere. In un comunicato diffuso in mattinata, il club ha fatto sapere che "gli esami medici sono risultati rassicuranti", aggiungendo però che Sy "resterà a riposo per alcuni giorni" secondo il protocollo previsto in caso di trauma cranico.

Protagonista nella scorsa stagione durante gli spareggi promozione per il ritorno in Ligue 1, Sy aveva conquistato la fiducia dello staff tecnico dopo mesi di attesa. Le sue condizioni non destano più preoccupazione, ma il rientro in campo sarà gestito con cautela. Ultimo in classifica e ancora senza vittorie, il Metz di László Bölöni proverà a rialzarsi mercoledì alle 19:00 al Stade Saint-Symphorien contro il Lens, reduce dal successo per 2-1 sull’Olympique Marsiglia.