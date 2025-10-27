Segna Correa, ma il Botafogo fa 2-2 col Santos (senza Neymar): Ancelotti lontano dal 4° posto

Il Botafogo continua la sua crisi e scivola ancora nella classifica del Brasileirao. Il 2-2 contro il Santos allontana la squadra di Ancelotti dalle posizioni nobili: il quarto posto, che garantisce l’accesso diretto alla fase a gironi della Copa Libertadores, appare ormai un miraggio, lontano otto punti. Ancora una volta sono mancati concretezza sotto porta ed equilibrio difensivo; punto prezioso invece per il Santos, che senza Neymar prosegue la sua battaglia per evitare la retrocessione.

Il match sembrava mettersi in discesa per il Fogão: dopo appena 20 secondi Joaquín Correa ha sbloccato il risultato con un tocco raffinato su Brazao, poi autentico protagonista della serata grazie a una serie di parate straordinarie. Ma al 26’, con la gara sotto controllo, i soliti errori difensivi hanno riaperto tutto: un cross innocuo è stato mal gestito dalla retroguardia e Souza ne ha approfittato per pareggiare.

Correa ha provato a rimettere avanti il Botafogo con un gran sinistro all’incrocio poco prima dell’intervallo, una prodezza da campione che ha riportato fiducia ai suoi. Nella ripresa però Brazao ha continuato a chiudere la porta ai tentativi dei padroni di casa. Il Santos, in ripartenza, ha trovato il 2-2 con un rigore ingenuamente concesso da Vitinho. Barreal non ha sbagliato dal dischetto. Una vittoria in quattro partite, una serie che rischia di rovinare i piani del figlio d'arte in panchina.