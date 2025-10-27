Neymar rinnoverà col Santos? Il padre contro O Globo: "Non c'è rispetto, dicono bugie"

Rientrato a Santos nell’entusiasmo generale, Neymar (33 anni) non sta vivendo il ritorno da eroe che molti tifosi sognavano. Spesso fermo ai box per infortuni - sono già oltre 100 i giorni di assenza complessiva - il numero 10 brasiliano potrebbe addirittura non vedere rinnovato il proprio contratto. A lanciare la notizia è stato ieri Globo, scatenando un’ondata di reazioni.

Il primo a intervenire è stato il padre del giocatore, Neymar Senior, che ha smentito con forza le indiscrezioni: "A mio avviso non si tratta di un cronista, ma di qualcuno che non ha alcun rispetto per la verità e che continua a usare il mio nome in modo improprio. Ancora una volta dobbiamo smentire pubblicamente una bugia. Questa volta arriva da O Globo, attraverso uno dei suoi opinionisti. È davvero deplorevole", ha scritto su Instagram.

Anche il presidente del Santos, Marcelo Teixeira, ha voluto chiarire la situazione: "Il club è concentrato esclusivamente sul campionato. Siamo in contatto costante con il padre di Neymar, ma non c’è stata alcuna discussione riguardo al rinnovo. Valuteremo la situazione a tempo debito. Neymar resterà: il suo ritorno non è un progetto di sei mesi, ma qualcosa che guarda al Mondiale del prossimo anno, sia per il Santos che per il Brasile". Teixeira ha comunque precisato che "le questioni economiche e tecniche verranno analizzate al momento opportuno", confermando che per ora non esistono trattative ufficiali per il prolungamento del contratto