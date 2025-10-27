Grenier studia da allenatore: conseguito il Diploma di Allenatore UEFA A, presto in panchina?

A 34 anni, Clément Grenier si prepara con calma alla sua seconda vita nel calcio. L’ex centrocampista, cresciuto all’Olympique Lione e passato in seguito per Rennes, Maiorca, Roma e Santander, ha appena compiuto un passo importante verso la carriera da allenatore. Parallelamente al suo ruolo di consulente tecnico per Canal+, Grenier ha infatti ottenuto il suo primo titolo ufficiale da coach.

Sul suo profilo X (ex Twitter), il francese ha annunciato con entusiasmo la novità: "Diploma di Allenatore UEFA A conseguito. Un passo importante nel mio percorso da allenatore. Sempre la stessa passione, la stessa ambizione e la stessa volontà di andare il più lontano possibile".

Con questo diploma UEFA A, Grenier potrà allenare squadre fino alla terza divisione professionistica o lavorare come vice in categorie superiori. Un traguardo che conferma la volontà dell’ex giocatore di proseguire la sua carriera nel mondo del calcio, animato dalla stessa passione e ambizione che lo hanno sempre contraddistinto sul terreno di gioco. Per il centrocampista lionese, che in carriera ha collezionato oltre 250 presenze tra Ligue 1 e Liga, si apre dunque un nuovo capitolo, con l’obiettivo di mettere a frutto la sua esperienza maturata sui campi d’Europa e trasmetterla alle future generazioni di calciator