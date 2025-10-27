Ufficiale Ieri il gol da 3 punti contro il City, oggi il rinnovo: Cash e l'Aston Villa insieme fino al 2029

L’Aston Villa ha annunciato con grande soddisfazione il rinnovo di contratto di Matty Cash, che continuerà a vestire la maglia claret and blue fino al 2029. Il difensore polacco, protagonista con la sua nazionale ai Mondiali del 2022 in Qatar, era arrivato a Birmingham nel settembre 2020 dal Nottingham Forest, club in cui era cresciuto calcisticamente. Da allora si è affermato come uno dei pilastri della squadra, diventando un punto di riferimento sulla fascia destra per solidità e spinta offensiva.

Cash è ormai vicino al traguardo delle 200 presenze con l’Aston Villa e in questa stagione si sta distinguendo anche in fase realizzativa: il suo gol decisivo contro il Manchester City, arrivato proprio ieri, è stato il quarto della sua stagione. Il rinnovo rappresenta un segnale di continuità e fiducia da parte del club allenato da Unai Emery, che considera Cash una pedina fondamentale nel progetto a lungo termine dei Villans.

Con questo prolungamento, il 27enne conferma la sua volontà di proseguire la crescita personale con l’Aston Villa, in un momento in cui la squadra ambisce a consolidarsi stabilmente nelle zone alte della Premier League e a competere in Europa.