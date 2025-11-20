L'Estudiantes di Veron smentisce la Liga: "Nessuna votazione per il titolo del Rosario"

L'Estudiantes ha comunicato che non si è svolta nessuna votazione riguardo al riconoscimento al Rosario Central del titolo di Campione di Liga Professional 2025. "Il Club Estudiantes de La Plata comunica ai propri soci, socie, tifosi e alla comunità che, nella riunione del Comitato Esecutivo della Liga Profesional del Fútbol Argentino, non è stata effettuata alcuna votazione riguardo al riconoscimento del titolo di Campione di Liga 2025", ha informato il club del presidente Juan Sebastian Veron sui suoi social media.

Eppure nel pomeriggio odierno la Liga Professionale argentina ha emesso un comunicato ufficiale su quanto segue: "Nella riunione del Comitato Esecutivo della Liga Professional si è deciso, all’unanimità, di attribuire il titolo di 'Campione di Lega' alla squadra che ha totalizzato il maggior numero di punti nella Classifica Generale. Inoltre, per decisione del Comitato Esecutivo della LPF, si è stabilito che il Rosario Central venga proclamato campione di Lega di questa stagione 2025".

E Angel Di Maria, stella del Rosario tornata appositamente nel suo club d'infanzia per giocare in madrepatria e ottenere un trofeo lì dove tutto è iniziato, ha dichiarato a proposito del trofeo: "Una stella in più per il club. Sono molto contento. È il lavoro di tutto l’anno. La gente dev’essere molto felice". Mentre sui social, in seconda battuta, Di Maria ha lasciato spazio al cuore: "La gloria non ha prezzo". Un desiderio realizzato, memore della dichiarazione rilasciata al suo arrivo nella squadra rosarina dopo il Mondiale per Club 2025: "Essere campione qui è l’unica cosa che mi manca. Il sogno di tornare c’era, l’ho realizzato. Ora il prossimo è provare a essere campione con il Central, ed è il desiderio che hanno la mia famiglia e io".