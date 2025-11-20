Sancho senza pace: vola in Turchia e incontra 3 club. Apre al trasferimento a tre condizioni

Né Borussia Dortmund, né Manchester United. Jadon Sancho è di nuovo davanti a un bivio nella sua carriera e potrebbe vederlo lasciare l'Aston Villa dopo pochi mesi dal prestito attivato in estate, con sole 8 presenze senza alcun gol o assist. Sancho a Birmingham non ha più prospettive, per questo motivo il trasferimento temporaneo dai Red Devils potrebbe già essere interrotto nel mercato invernale. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, infatti, l'ex stella del BVB sembra essere pronto a questa possibilità e ha approfittato della pausa nazionali di novembre per un viaggio a... Istanbul.

Stando a quanto appreso, Sancho si è incontrato con rappresentanti di Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas per esplorare possibili opzioni per un trasferimento a gennaio. L'esterno offensivo inglese, classe 2000, pur di levare le tende dal Villa Park sarebbe disposto a rinunciare allo stipendio, ma solo a condizioni precise. Il giocatore chiede una garanzia da titolare, un dialogo costante con la dirigenza sportiva e la partecipazione a una competizione europea.

Dal punto di vista economico, l'affare dovrebbe inquadrarsi attorno a cifre moderate, anche perché il suo contratto con il Manchester United scade il prossimo 30 giugno (2026). Eppure, il club interessato dovrebbe comunque versare a Sancho una somma consistente come bonus alla firma. Secondo quanto rivelato dalla BILD, però, il Borussia Dortmund starebbe seguendo la situazione da vicino, al contrario di quanto trapelato in Inghilterra. In Turchia, invece, si considera il Galatasaray in pole vista la partecipazione alla Champions League, il primato in classifica, l'appeal e la possibilità di soddisfare le richieste salariali di Sancho. Ma le altre rivali di Super Lig restano sulla pista.