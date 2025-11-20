Marsiglia, Kondogbia recuperato. Ma De Zerbi: "Ha bisogno di una gestione alla Lallana"

Roberto De Zerbi si lascia l'Atalanta e le polemiche arbitrali alle spalle e affronta la vigilia del match di Ligue 1 contro il Nizza in conferenza stampa. L'allenatore dell'Olympique Marsiglia, in primis, ha parlato del rientro tra i ranghi dopo un infortunio al polpaccio destro dell'ex Inter Kondogbia: "Geoffrey è un elemento molto importante per l’OM, anche se a volte salta delle partite. Ha bisogno di una gestione attenta e precisa, come facevo con Adam Lallana al Brighton (tra il 2022 e il 2024), un grande giocatore che è venuto a farci un saluto la settimana scorsa. Adam aveva più giorni di riposo, programmavamo le partite con largo anticipo…".

Sul lavoro svolto durante la pausa internazionale: "Abbiamo lavorato bene, abbiamo recuperato qualche giocatore, anche se ne abbiamo persi altri per infortunio (Nayef Aguerd, Amir Murillo)". Quanto ai rientri dei giocatori dalle rispettive Nazionali: "Arthur Vermeeren è arrivato lunedì, Pierre-Emerick Aubameyang è tornato prima dal Marocco e dagli spareggi per i Mondiali", ha riportato RDZ. E in vista della trasferta di campionato: "Ci siamo preparati bene, domani a Nizza sarà una partita difficile, conosciamo l’atmosfera lì, ma deve motivarci, non inibirci".

Del calendario, poi, De Zerbi non è particolarmente preoccupato: "Le partite dei mesi precedenti erano altrettanto importanti. Soprattutto, le partite erano molto ravvicinate (mercoledì-sabato), avremmo potuto fare meglio, abbiamo avuto dei problemi. Ora le partite sono meno ravvicinate. In campionato siamo in una buona posizione nonostante non siamo stati molto fortunati, e Nizza non è meno importante del Newcastle in Champions League. Dobbiamo essere sempre al 100%, su tutti i fronti. L’unica cosa che mi preoccupa sono gli infortuni. Con la rosa al completo, abbiamo davvero una squadra forte".