Anche ESPN è certa: Pogba tornerà a giocare una partita dopo 26 mesi, ecco quando

L'Equipe ha lanciato l'indiscrezione nella giornata di ieri, ora ci pensa ESPN ad aumentare le probabilità di rivedere Paul Pogba di nuovo in campo in una partita ufficiale. Infatti, sarà incluso nella rosa del Monaco per affrontare il Rennes sabato in Ligue 1.

Il piano. Il club monegasco e il suo allenatore Pocognoli vorrebbero fargli giocare qualche minuto. Pogba, 32 anni, non gioca una gara da 26 mesi, dall’ultima apparizione il 3 settembre 2023 con la Juventus contro l’Empoli (2-0). Pochi giorni più tardi sarebbe stato fermato a causa di una positività riscontrata in un controllo antidoping effettuato dopo la partita del 20 agosto contro l’Udinese. Per la Pioche sarebbe il suo debutto assoluto nel massimo campionato francese, non avendoci mai militato in carriera.

Il centrocampista ex Juventus sogna di partecipare ai Mondiali 2026 con la Francia, si è allenato normalmente con il Monaco oggi e lo farà di nuovo domani. Se uscirà senza problemi dalla sessione di training, viaggerà con la squadra verso la Bretagna per raggiungere Rennes. E giocherà. L’idea è di aumentare gradualmente i suoi minuti in campo nelle prossime settimane, fino a poter giocare i 90 minuti completi in partite consecutive, garantisce l'emittente televisiva statunitense.

Il Monaco attualmente è sesto in classifica, a cinque punti dal Marsiglia secondo e sette dalla capolista Paris Saint-Germain. L’ex centrocampista del Manchester United avrebbe dovuto già scendere in campo contro l’Angers prima della sosta nazionali di novembre, ma ha subito un piccolo infortunio alla caviglia durante l’allenamento e ha dovuto rimandare l'appuntamento. Ora, però, il fatidico momento di rimettere piede in campo sembra arrivato.