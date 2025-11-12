Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Veron: "Che triste vedere la Samp in questa situazione. Spero possa rimettersi in sesto"

Oggi alle 16:04
Quando vedi un club con una storia ricchissima come quella della Sampdoria in una situazione come quella attuale è davvero difficile, provo tristezza e nostalgia”. L’ex centrocampista blucerchiato Juan Sebastian Veron commenta così il momento della squadra allenata da Foti che occupa l’ultimo posto in Serie B: “Non ci resta che aspettare che la squadra possa rimettere in sesto la stagione e tentare di mantenere la categoria. - spiega l’argentino a Sampdorianews.net - Da così lontano non conosco le dinamiche della squadra e le strategie della società, aspetto sempre che il club riesca a risollevarsi”.

Spazio poi al ritorno nello staff tecnico di una bandiera come Attilio Lombardo: “Credo che sia davvero importante avere persone che hanno scritto la storia e che sono legate alla maglia anche dal punto di vista affettivo. Quello di Attilio è un amore sincero, un attaccamento alla maglia che ha sempre difeso in maniera tosta a dura e che va oltre le proprie competenze. - prosegue Veron - In questi momenti non basta solo questo, ma Attilio ha anche capacità, ha lavorato tanto, conosce gli aspetti del calcio e può dare quel qualcosa in più”.

Infine l’ex fantasista parla dei tifosi: “Hanno sempre dato il massimo anche nei momenti difficili, sono sempre stati presenti e ci saranno sempre. Sosterranno e seguiranno la squadra e mi auguro che presto possano tornare ad avere le gioie che meritano”.

