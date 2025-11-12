Veron: "Che triste vedere la Samp in questa situazione. Spero possa rimettersi in sesto"

“Quando vedi un club con una storia ricchissima come quella della Sampdoria in una situazione come quella attuale è davvero difficile, provo tristezza e nostalgia”. L’ex centrocampista blucerchiato Juan Sebastian Veron commenta così il momento della squadra allenata da Foti che occupa l’ultimo posto in Serie B: “Non ci resta che aspettare che la squadra possa rimettere in sesto la stagione e tentare di mantenere la categoria. - spiega l’argentino a Sampdorianews.net - Da così lontano non conosco le dinamiche della squadra e le strategie della società, aspetto sempre che il club riesca a risollevarsi”.

Spazio poi al ritorno nello staff tecnico di una bandiera come Attilio Lombardo: “Credo che sia davvero importante avere persone che hanno scritto la storia e che sono legate alla maglia anche dal punto di vista affettivo. Quello di Attilio è un amore sincero, un attaccamento alla maglia che ha sempre difeso in maniera tosta a dura e che va oltre le proprie competenze. - prosegue Veron - In questi momenti non basta solo questo, ma Attilio ha anche capacità, ha lavorato tanto, conosce gli aspetti del calcio e può dare quel qualcosa in più”.

Infine l’ex fantasista parla dei tifosi: “Hanno sempre dato il massimo anche nei momenti difficili, sono sempre stati presenti e ci saranno sempre. Sosterranno e seguiranno la squadra e mi auguro che presto possano tornare ad avere le gioie che meritano”.