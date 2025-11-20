Ronaldo in posa con Trump nello Studio Ovale: spicca un regalo speciale tra le mani

Le immagini hanno fatto il giro del web e del mondo intero. Perché questo martedì Cristiano Ronaldo, strettamente su invito del "padrone di casa", ha fatto visita al presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, in occasione della visita di Mohammed bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita. Nella foto pubblicata da CR7 su Instagram, che ha raccolto quasi 20 milioni di "like", il cinque volte Pallone d’Oro figura alla destra del capo di stato a stelle e strisce insieme alla sua compagna Georgina Rodriguez nello Studio Ovale.

Nelle mani di Ronaldo, poi, un regalo curioso da parte di Trump. Una scatola contenente una chiave. Su di essa, il sigillo presidenziale e la scritta "Chiave della Casa Bianca". Un pensiero speciale del presidente degli USA riservato agli ospiti importanti. "Grazie, signor Presidente, per il vostro invito e per l’accoglienza calorosa che lei e la First Lady ci avete riservato a me e alla mia futura moglie. Ognuno ha qualcosa di significativo da dare e io sono pronto a contribuire affinché possiamo ispirare le nuove generazioni a costruire un futuro definito dal coraggio, dalla responsabilità e da una pace duratura", le parole del fuoriclasse portoghese di 40 anni.

Lo scorso giugno, l’ex attaccante del Real Madrid aveva inviato una maglietta autografata al presidente americano. "Fa parte delle persone che possono cambiare o contribuire a cambiare il mondo. E questo è il mio obiettivo principale: incontrare Trump e parlare di pace nel mondo. Se ci riesci, è una persona con cui mi piacerebbe davvero sedermi", aveva poi confidato Cristiano Ronaldo nel podcast del giornalista britannico Piers Morgan all’inizio di novembre.