Benfica, ansia per Sudakov. Mourinho: "Non rischia una lesione muscolare. Ma i saputelli..."

Non solo critiche al VAR. José Mourinho, allenatore del Benfica, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro l'Atletico, valido il 4º turno della Coppa del Portogallo e in programma venerdì sera. Ma i giornalisti si sono soffermati per chiedere aggiornamenti sulle condizioni di Sudakov, nuovo arrivato dalle Aquile e rientrato dal ritiro con l'Ucraina per un "infortunio molto grave".

"Posso anticipare che il Benfica ha un dipartimento medico. Ed è con quel dipartimento che lavora. È nel dipartimento medico del Benfica che ho totale fiducia. Se un giorno questa fiducia totale dovesse diventare parziale, lo dirò anche a loro e viceversa", ha dichiarato lo Special One. "In questo momento, la nostra relazione è di fiducia reciproca. Quello che dice il mio collega, l’allenatore della nazionale ucraina, la federazione, ciò che speculano i saputelli che sanno tutto… io no. Io mi limito a riunirmi con i responsabili clinici del nostro dipartimento", si è tolto qualche sassolino dalla scarpa il tecnico del Benfica.

"L’ho fatto all’inizio della settimana e lo sto facendo tutti i giorni. Oggi ho di nuovo ribadito tutte le domande prima di fare la convocazione. E la spiegazione da parte loro è molto chiara: il giocatore non corre alcun rischio. Non c’è alcun rischio riguardo a quella ipotetica lesione muscolare. È convocato e giocherà", ha dichiarato Mourinho. Da alcune ricostruzioni, invece, provenienti dalla stampa portoghese si tratterebbe invece di un sovraccarico muscolare all’anca sinistra per il trequartista ucraino attorno al quale rimane un alone di mistero sulle sue condizioni.