Al Real Madrid serve il vero Jude Bellingham: l'inglese arma in più nel finale di stagione

La notte del Bernabeu contro il Bayern Monaco ha lasciato più domande che certezze al Real Madrid. Tra i segnali emersi, uno spicca su tutti: Jude Bellingham è sempre il cuore pulsante di questa squadra, anche partendo dalla panchina e non al meglio della condizione.

La scelta di Álvaro Arbeloa di non schierarlo titolare ha sorpreso, ma racconta una verità più profonda: l'ex Borussia Dortmund deve fare ancora tanta strada per essere al 100%. Non lo è da mesi: il centrocampista inglese ha dovuto fare i conti con problemi fisici e un inevitabile calo, pagando anche il peso di una prima annata a Madrid vissuta a ritmi fuori scala.

Il suo ingresso contro il Bayern, però, ha cambiato tutto. Più intensità, più qualità, più connessioni tra centrocampo e attacco. In pochi minuti ha rimesso ordine nel caos, dimostrando quanto il Real dipenda dalla sua presenza. Non è un caso che l’azione del gol nasca proprio da una sua giocata e le parole di Arbeloa sono state chiare: "Non è una punizione, ma gestione. È stato infortunato a lungo, dobbiamo riportarlo al top gradualmente". Tradotto: il vero Bellingham deve ancora tornare ed è bene che lo faccia subito.

Il momento non potrebbe essere più delicato. Il ritorno in Germania sarà una battaglia e, senza Aurélien Tchouameni, il peso del centrocampo potrebbe ricadere ancora di più sulle sue spalle. Ma lo sguardo va oltre: all’orizzonte c’è anche il Mondiale, dove l’Inghilterra si affiderà proprio a lui come leader tecnico. Bellingham, oggi, è sospeso tra ciò che è stato e ciò che deve tornare a essere. Il talento non è in discussione, ma la condizione sì. Ecco perché queste settimane valgono doppio: per il Real e per sé stesso. A Monaco servirà una rimonta, ma soprattutto il ritorno del vero Bellingham.