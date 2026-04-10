Nike, che guaio! "Piccoli difetti" sulle maglie per il Mondiale, l'azienda lavora per risolvere

A poche settimane dal via della Coppa del Mondo 2026, arriva una grana inattesa per Nike: i nuovi kit delle nazionali presentano un difetto di fabbricazione. Secondo quanto riportato da The Guardian, la casa americana ha ammesso l’esistenza di un "leggero problema" sulle maglie della linea Aero-FIT, tecnologia sviluppata per migliorare la ventilazione e le prestazioni in condizioni climatiche estreme. Il difetto riguarderebbe in particolare le cuciture sulle spalle, che risultano allentate e non perfettamente rifinite.

Le divise erano state presentate ufficialmente a fine marzo e già indossate da diverse nazionali di primo piano, tra cui la Francia e il Brasile, oltre all’Inghilterra, durante le ultime finestre internazionali. L’obiettivo dichiarato era quello di garantire maggiore comfort ai giocatori in vista del torneo estivo negli Stati Uniti, dove le temperature si preannunciano elevate. Nike ha confermato di essere al lavoro per risolvere il problema, spiegando in una nota che sta "valutando soluzioni rapide per giocatori e tifosi". Tuttavia, la situazione si complica: milioni di maglie sono già state prodotte e in parte vendute, rendendo complessa una correzione su larga scala a ridosso del torneo.

Secondo le informazioni riportate dalla stampa britannica, l’azienda sarebbe in contatto con federazioni e distributori per capire come intervenire, ma i tempi stretti e la quantità di prodotto già immesso sul mercato rischiano di trasformare il difetto in un problema logistico significativo.