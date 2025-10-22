La Premier League tenta Lewandowski: il Manchester United lo vorrebbe la prossima estate

Ultimo anno di contratto per Robert Lewandowski al Barcellona. L'attaccante polacco potrebbe diventare a breve, qualora non dovesse rinnovare con la formazione catalana, un oggetto del desiderio di diverse squadre che potrebbero acquistare a parametro zero un centravanti del suo calibro. Il giocatore non ha preso parte all'ultima sfida di Champions League contro l'Olympiacos, vinta per 6-1 dai catalani, per un problema fisico ma certamente sta lasciando il segno, come sempre, nella stagione in corso.

Lewandowski è stato impiegato da Flick in nove occasioni fra campionato e Champions con quattro reti realizzate e tutte nella Liga. Nella coppa dalle grandi orecchie ha disputato complessivamente 88 minuti senza però trovare la via del gol. Resta ora quindi l'incognita di una sua permanenza anche se potrebbero esserci già della squadra interessate al 37enne.

Una di queste milita nella Premier League, campionato dove Lewandowski non ha mai militato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Star, l'ex Bayern Monaco è finito sul taccuino di Ruben Amorim che lo vorrebbe alle sue dipendenze al Manchester United. Sarebbe un innesto di qualità in vista della prossima stagione con la possibilità di prelevarlo senza spendere i soldi del cartellino. Luglio è però ancora lontano, vedremo quali saranno le prossime mosse.