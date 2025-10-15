Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
II "virus FIFA" colpisce ancora il Barça: società e Flick infastiditi da Lewandowski

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:26Calcio estero
Michele Pavese

Brutte notizie per il Barcellona dopo la pausa internazionale. -Nella precedente finestra erano stati Lamine Yamal e Frenkie de Jong a rientrare con problemi fisici; questa volta sono ben tre i giocatori colpiti dal cosiddetto "virus FIFA": Robert Lewandowski, Dani Olmo e Ferran Torres. I primi due resteranno fermi per diverse settimane, mentre per Ferran si attende l’evoluzione dei suoi fastidi per capire se potrà recuperare in tempo per il derby catalano contro il Girona.

Il malumore in casa blaugrana è notevole. Già un mese fa, Hansi Flick si era lamentato con Luis de la Fuente per aver impiegato troppo Lamine Yamal, che poi aveva saltato quattro gare con il Barça. Allora l’accusa era rivolta alle selezioni nazionali; ora, invece, il tecnico punta il dito contro i propri giocatori, in particolare Lewandowski.

L’attaccante polacco ha avvertito dolori nel primo tempo della sfida con la Lituania, nello stesso muscolo già infortunato a inizio stagione. Nonostante ciò, ha deciso di continuare dopo una fasciatura, peggiorando la situazione. L’esito: un mese di stop, che gli farà saltare sei partite - quattro di Liga e due di Champions League - incluso il Clásico del 26 ottobre, appuntamento chiave della stagione. In società cresce la frustrazione: si comprende l’inesperienza di un diciottenne come Yamal, ma non l’imprudenza di un veterano di 37 anni come Lewandowski. Un comportamento che, sottolineano a Can Barça, non aiuta nemmeno in vista delle trattative per il suo rinnovo di contratto.

