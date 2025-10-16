Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'ultimo Mondiale preferito al Barcellona: Lewandowski fa discutere in Spagna

Oggi alle 10:42
Da diversi giorni il dibattito in Spagna si è concentrato su Robert Lewandowski e sulla sua decisione di giocare con la Polonia nonostante un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro. L’eterno dilemma dei calciatori: privilegiare i club o la nazionale?

C'è chi difende la scelta del giocatore, specificando che i commissari tecnici devono fare il loro lavoro e che i calciatori vivono sotto una pressione enorme. Una situazione comprensibile: molti forzano perché vogliono rappresentare il proprio Paese, soprattutto in una competizione importante. Il polacco, poi, potrebbe disputare il suo ultimo Mondiale ed è normale che voglia aiutare la sua nazionale: ogni calciatore pensa più al presente, non al Clásico che si giocherà fra due settimane.

Il confronto però si sposta anche sul conflitto "economico" tra club e federazioni. C'è chi propone che le nazionali compensino i club per l’utilizzo dei giocatori, mentre altri citano l’esempio del basket, dove esistono assicurazioni specifiche per gli atleti NBA. In conclusione, tutti concordano su un punto: la passione per la nazionale resta più forte di tutto: quando indossi la maglia del tuo Paese non pensi al domani, pensi solo a giocare, a lottare, a vincere. Anche col rischio di infortunarsi e creare un danno non di poco conto alla società che paga lo stipendio.

