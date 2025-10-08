Laporta: "Villarreal-Barcellona a Miami? Gli USA sono mercato chiave per il club"
LaLiga ha annunciato oggi che la partita fra Villarreal e Barcellona si giocherà il 20 dicembre 2025 all'Hard Rock Stadium di Miami, Florida. Notizia storica per il calcio spagnolo che vedrà per la prima volta una partita del campionato spagnolo all'estero. Di seguito le dichiarazioni del presidente dei catalani, Joan Laporta:
"Non vediamo l'ora di riunirci con tutti i nostri tifosi negli Stati Uniti e ringraziamo LALIGA per l'opportunità di visitare uno dei mercati strategici chiave per il Club. Visitiamo il Paese da molti anni e abbiamo sempre percepito la passione che l'FC Barcelona ispira. Come club globale, con milioni di follower in tutto il mondo, questa opportunità rafforza il nostro impegno nei confronti dei tifosi internazionali, soprattutto in un mercato chiave come gli Stati Uniti. Una partita ufficiale in una città come Miami, con una grande comunità del Barça, sarà senza dubbio un grande spettacolo con due squadre che si sfidano ai massimi livelli"
