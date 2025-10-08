Viaggio gratis a Miami per gli abbonati del Villarreal per la partita col Barcellona

LaLiga ha annunciato oggi che la partita fra Villarreal e Barcellona si giocherà il 20 dicembre 2025 all'Hard Rock Stadium di Miami, Florida. Notizia storica per il calcio spagnolo che vedrà per la prima volta una partita del campionato spagnolo all'estero. Riportiamo uno stralcio del comunicato, pubblicato anche dal sito del Villarreal in merito alle misure adottate per permettere ai tifosi della squadra di casa di essere compensati dalla perdita di una partita di cartello:

"LALIGA ribadisce il suo impegno nei confronti dei tifosi spagnoli: la partita sarà trasmessa in diretta attraverso le emittenti ufficiali, con contenuti aggiuntivi per migliorare l'esperienza. Sono inoltre previste misure di compensazione per gli abbonati del club di casa. Gli abbonati del Villarreal CF potranno viaggiare gratuitamente per assistere alla partita, mentre coloro che sceglieranno di non recarsi a Miami potranno beneficiare di uno sconto del 30% sul prezzo dell'abbonamento, nell'ambito di misure volte a premiare il loro sostegno e la loro fedeltà. Nelle settimane precedenti la partita, si terranno eventi di attivazione negli Stati Uniti in modo che i tifosi possano conoscere e apprezzare l'intero ecosistema LALIGA anche al di là della partita stessa.

L'organizzazione di questo evento è il risultato di una strategia a lungo termine promossa da LALIGA North America, che ha consolidato la presenza della competizione spagnola nel continente. Grazie al suo impegno nei programmi di base, nelle accademie, nelle sponsorizzazioni e all'alleanza strategica con ESPN, LALIGA ha rafforzato il suo rapporto con i tifosi nordamericani e ha trasformato questa visione in realtà.

L'Hard Rock Stadium di Miami, sede abituale di importanti eventi sportivi e culturali, ospiterà questa partita storica con una capienza di oltre 65.000 spettatori".