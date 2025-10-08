Steven Gerrard potrebbe tornare ad allenare i Rangers. Colloqui attesi a breve

Steven Gerrard potrebbe tornare ai Rangers. La stampa britannica fa sapere che sono entro le prossime 48 ore saranno previsti colloqui tra il tecnico di Liverpool e il club di Glasgow.

45 anni, Gerrard è senza squadra dopo aver visto interrompersi il suo rapporto con i sauditi dell'Al-Ettifaq. Attualmente si trova in Bahrein, dove ha scelto di vivere ma in una recente intervista ha dichiarato di essere pronto a tornare ad allenare, purché in un club che gli offrisse la possibilità di vincere titoli.

E i Rangers sono stati l'esperienza fin qui migliore della carriera di Gerrard: da luglio 2018 a novembre 2021, 192 partite che hanno portato alla vittoria del campionato scozzese, interrompendo una striscia di 9 titoli consecutivi del Celtic. Pur legato al club fino al 2024 aveva scelto di interrompere l'avventura anzitempo, tentato dalla chiamata dell'Aston Villa. Esperienza non certo memorabile e terminata con l'esonero 11 mesi più tardi. Poi l'avventura in Arabia Saudita.

Attualmente i Rangers si trovano in ottava posizione nella Premiership scozzese dopo 7 giornate, un inizio decisamente negativo che ha visto la squadra vincere una sola partita e che ha portato all'esonero del tecnico Russell Martin lo scorso 5 ottobre. Fra i nomi sondati nelle scorse settimane c'è stato anche quello di Davide Ancelotti, attuale allenatore del Botafogo.