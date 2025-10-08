Mondiale U20, Argentina e Colombia ai quarti di finale. E domani tocca all'Italia

Argentina e Colombia avanzano ai quarti di finale del Mondiale Under 20 che si sta disputando in Cile. L'albiceleste ha travolto la Nigeria per 4-0 grazie alla doppietta di Maher Carrizo, attaccante di proprietà del Velez Sarsfield e alle reti di Sarco e Silvetti.

Sfida più complicata per i cafeteros che hanno eliminato il Sudafrica per 3-1. È Neiser Villarreal, attaccante di proprietà dei Millonarios, a togliere le castagne dal fuoco ai sudamericani: doppietta per lui dopo che il risultato era di parità fino al 63' per le reti di Canchimbo per la Colombia e Vilakazi su rigore per i bafana bafana.

Questo il quadro completo degli ottavi di finale fra partite giocate e gare in programma:



Ucraina - Spagna 0-1

Cile - Messico 1-4

Colombia - Sudafrica 3-1

Argentina - Nigeria 4-0

Giappone - Francia (9 ottobre, ore 01.00)

Paraguay - Norvegia (9 ottobre, ore 01.00)

Stati Uniti - Italia (9 ottobre, ore 21.30)

Marocco - Corea del Sud (10 ottobre, ore 01.00)