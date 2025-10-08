Emergenza in difesa per il Real in vista della Juve: anche Huijsen a forte rischio

Dean Huijsen potrebbe saltare la partita contro la Juventus. In mattinata è arrivato il bollettino medico sullòe sue condizioni, con gli esami che hanno evidenziato una lesione muscolare al soleo della gamba sinistra.

Il giocatore, che era stato convocato dal ct della Spagna per le partite di qualificazioni ai Mondiali contro Grecia e Bulgaria, ha fatto ritorno a casa. Per Xabi Alonso una tegola in vista dei prossimi impegni. Stando a quanto è stato stimato circa un suo ritorno in campo è praticamente certa la sua assenza per la partita di campionato contro il Getafe, il 19 ottobre mentre per la partita contro la Juventus del 22 ottobre ci sono ancora speranze di vederlo in campo anche se la presenza è a forte rischio.

Xabi Alonso deve pertanto fronteggiare una vera e propria emergenza in difesa: Huijsen infatti si aggiunge alle assenze di Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger e Ferland Mendy. Tra questi il più probabile al rientro per la sfida contro i bianconeri è l'inglese.