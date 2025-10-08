Tebas, presidente LaLiga: "Villarreal-Barcellona a Miami ci eleva a un nuovo livello"

LaLiga ha annunciato oggi che la partita fra Villarreal e Barcellona si giocherà il 20 dicembre 2025 all'Hard Rock Stadium di Miami, Florida. Notizia storica per il calcio spagnolo che vedrà per la prima volta una partita del campionato spagnolo all'estero. Di seguito le dichiarazioni del presidente de LaLiga, Javier Tebas:

"Con questa partita, compiamo un passo storico che eleva LALIGA e il calcio spagnolo a un nuovo livello. Comprendiamo e rispettiamo le preoccupazioni che questa decisione potrebbe generare, ma è importante contestualizzarla: questa è solo una delle 380 partite che compongono la stagione. LALIGA rappresenta milioni di tifosi in tutto il mondo, compresi molti che seguono con passione le loro squadre e meritano l'opportunità di viverle dal vivo almeno una volta. Questa partita mira ad avvicinare il nostro calcio a questa base di tifosi globale senza compromettere il nostro impegno nei confronti di coloro che lo vivono negli stadi spagnoli ogni giorno".