Il Manchester United fissa il prezzo base per la cessione di Bruno Fernandes

Stando a quanto riportato da talkSPORT, il Manchester United ha fissato il prezzo per Bruno Fernandes. Il trequartista portoghese, 31 anni, ha un contratto in scadenza nel 2027 e da tempo iniziano a suonare le sirene saudite.

Pertanto il club avrebbe già fissato la cifra minima per la cessione, equivalente a 70 milioni di euro. 31 anni, Bruno Fernandes è al Manchester United da gennaio 2020 e ne è attualmente il capitano. Lo scorso 20 settembre ha segnato la sua 100ª rete con la maglia dei red devils, nella sfida vinta contro il Chelsea. Attualmente sono 298 le sue presenze.

Tra i club interessati a Bruno Fernandes spiccano l'Al Nassr che ha una discreta colonia portoghese, con Jorge Jesus in panchina, Cristiano Ronaldo e Joao Felix in campo. Occhio anche all'Al Ittihad che ha ufficializzato in serata un tecnico lusitano: Sergio Conceiçao. E c'è anche l'Al Hilal dove giocano Joao Cancelo e Ruben Neves.