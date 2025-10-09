Cole Palmer preoccupa il Chelsea e Tuchel. L'infortunio rischia di protrarsi ancora

Preoccupano le condizioni di Cole Palmer. Il trequartista è perseguitato dai problemi all'inguine che gli hanno già fatto saltare 6 partite. Lo scorso 26 settembre il tecnico dei blues, Enzo Maresca, aveva dichiarato che il giocatore sarebbe stato fermo fino alla pausa internazionale di ottobre.

Tuttavia sembra che la situazione sia ancora ben lontana dall'essere risolta e che Cole debba saltare ancora diverse partite. Il forfait contro il Nottingham Forest alla ripresa del campionato sembra sempre più probabile, così come la partita successiva contro l'Ajax in Champions League. La previsione è che il trequartista non tornerà in campo prima dell'inizio di novembre.

Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, ha manifestato nei giorni scorsi la sua preoccupazione nei confronti di Cole, soprattutto in ottica Mondiali. Il tecnico non ha potuto contare su di lui in 5 degli ultimi 7 ritiri internazionali: "Ha partecipato solo al ritiro di giugno. Questo è preoccupante, ovviamente. La cosa più importante è che possa giocare senza dolore perché il problema all'inguine è molto pericoloso e può diventare cronico".

23 anni, Cole Palmer in questa stagione ha giocato solamente 4 partite segnando 2 reti mentre quella precedente lo ha visto impegnato in 52 occasioni a livello di club, segnando 18 reti.