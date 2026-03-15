Ligue 1, il Lione rallenta ancora: 0-0 col Le Havre in 10 per 40'. Il Tolosa vince 4-3 al 99'
Il Lione non sa più vincere. La squadra di Fonseca non va oltre lo 0-0 sul campo del Le Havre nonostante una ripresa giocata quasi interamente in superiorità numerica dopo l'espulsione di Zagadou. Adesso il terzo posto si allontana ed è a rischio il quarto, visto che il Monaco sta risalendo alla grande. Grande spettacolo invece tra Metz e Tolosa: finisce 3-4, con gol vittoria degli ospiti firmato al 99' da Sauer.
Il programma del 26° turno di Ligue 1
Venerdì 13 marzo
Marsiglia-Auxerre 1-0
Sabato 14 marzo
Lorient – Lens 2-1
Angers – Nizza 0-2
Monaco – Brest 2-0
Domenica 15 marzo
Strasburgo – Paris FC 0-0
Le Havre – Lione 0-0
Metz – Tolosa 3-3
Rennes – Lilla (20:45)
PSG - Nantes (rinviata per la Champions)
La classifica di Ligue 1
1. PSG 57 (25 partite giocate)
2. Lens 56 (26)
3. Marsiglia 49 (26)
4. Lione 47 (26)
5. Monaco 43 (26)
6. Rennes 43 (25)
7. Lilla 41 (25)
8. Lorient 37 (26)
9. Strasburgo 37 (26)
10. Brest 36 (26)
11. Tolosa 34 (26)
12. Angers 33 (26)
13. Paris FC 28 (26)
14. Le Havre 27 (26)
15. Nizza 25 (26)
16. Auxerre 19 (26)
17. Nantes 17 (25)
18. Metz 13 (26)