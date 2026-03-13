In Francia 3 giocatori professionisti scendono in campo... per i loro comuni: sono candidati

Nel fine settimana sono abituati a scendere in campo sui terreni di gioco, stavolta tre calciatori professionisti francesi hanno deciso di cimentarsi in un’arena molto diversa: quella della politica locale. In occasione delle elezioni municipali del 2026, infatti, Pierrick Capelle, Johan Gastien e Lionel Mpasi hanno scelto di candidarsi nelle liste dei rispettivi comuni, diventando casi piuttosto rari nel panorama sportivo francese.

Capelle, centrocampista offensivo dell’Angers, non è nuovo all’esperienza amministrativa: dal 2020 è consigliere comunale a Saint-Léger-de-Linières e quest’anno si ripresenta nella lista guidata dal sindaco uscente Franck Poquin. La sua candidatura nasce dal desiderio di migliorare la qualità della vita del territorio. "Girando spesso in bici con mia moglie e i miei figli, ci siamo accorti che mancano alcune piccole infrastrutture per i più piccoli. Anche su scala locale si può fare molto", aveva spiegato già durante il primo mandato.

Per Gastien, invece, si tratta di un debutto assoluto. Il centrocampista del Clermont ha deciso di unirsi alla lista civica "Demain se dessine ensemble" nel comune di Sayat: "Non è tanto un impegno politico quanto un impegno per il mio paese", chiarisce. "La politica non mi interessa particolarmente, ma voglio contribuire alla comunità e vedere crescere i miei figli in un ambiente sano e dinamico".

Diversa la situazione di Mpasi, portiere oggi al Le Havre ma legato alla città di Rodez, dove ha giocato per otto stagioni. Inserito simbolicamente nella lista guidata da Sarah Vidal, ha voluto sottolineare il rapporto speciale con il territorio: "Il mio percorso è legato alla storia del club e quindi anche a quella della città. Rodez ha fatto e farà sempre parte di ciò che sono".