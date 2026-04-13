Luis Enrique verso la sfida di Liverpool: "Il mio PSG non ha un giocatore simbolo, bensì 23"

Luis Enrique è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della sfida di ritorno contro il Liverpool, quarti di finale di Champions League. Si gioca ad Anfield e i parigini hanno un vantaggio di due reti:

"Uno dei nostri principi è cercare di dare fiducia ai giocatori, avere 23 giocatori simbolo e non uno. 23 che sentano la maglia, il club. Siamo giovani, ma con esperienza, tutti abituati alle grandi sfide internazionali".